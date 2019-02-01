ALMATI - Aliia Raimbekova

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Bakanlar 3.Toplantısı için geldiği Kazakistan'ın Almatı kentinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve ilk ticari ekonomik ilişkileri başlatan ülke olduğunu anımsatan Turhan, ikili ekonomik ilişkilerin önemli aşamaya geldiğini belirtti.

Turhan, bu ilişkileri ulaştırma altyapısıyla da geliştirerek daha rekabetçi hale getirmek gerektiğinin altını çizdi.

Ulaşım maliyetlerini azaltarak Kazakistan'daki müteşebbislerin diğer yabancı ülke firmalarına karşı daha rekabetçi hale gelmesini amaçladıklarını anlatan Turhan, bu konuda Kazakistan hükümeti ile iyi ilişkiler içerisinde olunduğunu söyledi.

"Türkiye ile Kazakistan arasında altyapının geliştirilmesinde fikir birliğimiz var"

Mehmet Cahit Turhan, Kazakistan'ın büyük bir coğrafyasıyla Orta Asya'daki önemli ülke olduğunu vurguladı.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki ulaşım altyapısının sadece kara yolu ve hava yoluyla bağlantısının yapılmasını yeterli görmediklerine dikkati çeken Turhan, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Kazakistan, hatta Azerbaycan ve diğer kardeş ülkeler, üzerinden iki büyük ekonomik bölge olan Çin ile Avrupa arasında yapılacak ticaret, bölgedeki ülkelere ve bize büyük katkı sağlayacak. Bu katkıları göz önünde bulundurduğumuzda ve bölgenin coğrafi şartlarına baktığımızda ortak koridor diye tabir ettiğimiz ve çok modlu taşımacılığa imkan veren en uygun yolun altyapısının geliştirilmesi konusunda fikir birliğimiz var. Bu manada Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının Hazar Denizi'ndeki limanlara kadar ulaşması ve Hazar'daki deniz ulaşımıyla ilgili altyapının ve tren feri hatlarının hizmete girmesi iş adamlarımıza önemli avantajlar sağlıyor."

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı

Bakan Turhan, ulaştırma alanındaki ilişkileri daha ileri noktaya taşımak istediklerini, bu kapsamda Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattındaki ikinci kısım proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Gelecek dönemde Kars ile Ankara arasındaki proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapım çalışmalarına başlanacağı bilgisini veren Turhan, Ankara ile Sivas'ın Erzincan sınırına kadar olan kısımda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Turhan, bu projenin yüksek hızlı tren çalışması olarak devam ettiğini ve bunun önemli bir altyapı olduğunu ifade etti.

Demir yolu standardını yükseltme açısından Kars ile Erzincan arasındaki kesimlerde de gelecek dönemde altyapı iyileştirme çalışması yapılacağını anlatan Turhan, şu anda hizmet veren mevcut bir hattın bulunduğunu dile getirdi. Turhan, mart ayında bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla İstanbul Boğazından kesintisiz olarak Avrupa’ya demir yolu ağıyla ulaşma fırsatının yakalanacağını ve bunun ulaştırma açısından çok önemli bir avantaj sağlayacağını söyledi.

"Büyük Almatı Çevre Yolu İnşaatı Projesi hizmete girecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bölgede şehir ve büyükşehirlerden geçen yolların iyileştirilmesi ve şehir içi trafikle şehirler arası transit trafiğin birbirinden ayrılarak daha ekonomik ve hızlı bir ulaşım sağlanması bakımından uluslararası transit koridorundaki Büyük Almatı Çevre Yolu İnşaatı Projesinin (BAKAD) önemini vurguladı. Bu projenin Türk firmalarınca üstlenildiğini hatırlatan Turhan, projenin yap-işlet-devret modeliyle yapılmakta olduğunu söyledi.

Turhan, şunları kaydetti:

"Finansmanın yüklenici tarafından bulunması işin hızlı biteceği anlamını da taşıyor. Bana verilen bilgilere göre inşaat süresi yaklaşık 4,5 yıl olmasına rağmen bu yolu 2,5 yıl içerisinde tamamlayıp hizmete açabilecekleri program yapıldı. Kazakistan'da geçen yıl oluşturulan Türkistan eyaletinin Türk dünyası açısından tarihi değerleri barındıran bir bölge. Bölgeye çok sayıda Türk turistin gelme talebi var. Dolayısıyla bu bölgeye hava ulaşımında uçuş sayısını artırmak, ulaşımı kolaylaştırmak için gerekli girişimlerimiz Kazakistan hükümeti nezdinde devam ediyor. Türkiye, Kazakistan halkının tatil yapma konusunda en fazla tercih ettiği ülkedir."