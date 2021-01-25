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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkeli-Çatalzeytin kara yolunu inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Türkeli-Çatalzeytin kara yolunda incelemelerde bulundu.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 25.01.2021
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkeli-Çatalzeytin kara yolunu inceledi

Sinop

Sinop'taki programları kapsamında Türkeli ilçesine gelen Karaismailoğlu, Türkeli-Çatalzeytin kara yolunda incelemeleri sırasında çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. 

Ardından Türkeli Belediyesi'ni ziyaret eden Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Veysel Şahin ve diğer ilgililerle görüştü.

İlçede görev yapan karayolları işçileriyle de bir araya gelen Karaismailoğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

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