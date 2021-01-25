Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkeli-Çatalzeytin kara yolunu inceledi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Türkeli-Çatalzeytin kara yolunda incelemelerde bulundu.
Sinop
Sinop'taki programları kapsamında Türkeli ilçesine gelen Karaismailoğlu, Türkeli-Çatalzeytin kara yolunda incelemeleri sırasında çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Ardından Türkeli Belediyesi'ni ziyaret eden Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Veysel Şahin ve diğer ilgililerle görüştü.
İlçede görev yapan karayolları işçileriyle de bir araya gelen Karaismailoğlu, daha sonra kentten ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.