Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, selden etkilenen Espiye'de incelemelerde bulundu
Bakan Karaismailoğlu, aşırı yağışların ardından sel ve heyelanların hasara yol açtığı bölgede incelemelerine devam etti.
Giresun
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki selden etkilenen Espiye ilçesi Soğukpınar beldesinde incelemelerini sürdürdü.
Bakan Karaismailoğlu, aşırı yağışların ardından sel ve heyelanların hasara yol açtığı Soğukpınar'a geldi.
Hasar gören beldeye bağlı bazı köy yolları ile Espiye-Ericek grup yolunda incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında, AK Parti Giresun milletvekilleri Sabri Öztürk ve Kadir Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere ve diğer ilgililer eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.