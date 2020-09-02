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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, selden etkilenen Espiye'de incelemelerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu, aşırı yağışların ardından sel ve heyelanların hasara yol açtığı bölgede incelemelerine devam etti.

Eyüp Elevli   | 02.09.2020
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, selden etkilenen Espiye'de incelemelerde bulundu Fotoğraf: Eyüp Elevli - Anadolu Ajansı

Giresun

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki selden etkilenen Espiye ilçesi Soğukpınar beldesinde incelemelerini sürdürdü.

Bakan Karaismailoğlu, aşırı yağışların ardından sel ve heyelanların hasara yol açtığı Soğukpınar'a geldi.

Hasar gören beldeye bağlı bazı köy yolları ile Espiye-Ericek grup yolunda incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında, AK Parti Giresun milletvekilleri Sabri Öztürk ve Kadir Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere ve diğer ilgililer eşlik etti.

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