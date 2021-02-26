'Ulaşım ve haberleşme için hükümetlerimiz döneminde yaptığımız harcama 914 milyar liraya yaklaşıyor'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak ülkemizde ulaşım ve haberleşme hizmetleri için hükümetlerimiz döneminde yaptığımız harcama 914 milyar liraya yaklaşıyor.dedi.
Zonguldak
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