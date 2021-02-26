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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.
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Türkiye

'Ulaşım ve haberleşme için hükümetlerimiz döneminde yaptığımız harcama 914 milyar liraya yaklaşıyor'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak ülkemizde ulaşım ve haberleşme hizmetleri için hükümetlerimiz döneminde yaptığımız harcama 914 milyar liraya yaklaşıyor.dedi.

Emre Ayvaz   | 26.02.2021
'Ulaşım ve haberleşme için hükümetlerimiz döneminde yaptığımız harcama 914 milyar liraya yaklaşıyor'

Zonguldak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak ülkemizde ulaşım ve haberleşme hizmetleri için hükümetlerimiz döneminde yaptığımız harcama 914 milyar liraya yaklaşıyor. Bu bütçe aslında, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler arasına girmesine temel teşkil edecek bir altyapının oluşturulması, dünya ve bölgesi ile her anlamda bağlarının sağlamlaştırılması yolunda değerlendirilmiştir." dedi.

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