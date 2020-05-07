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Ukrayna'dan getirilen vatandaşlara Bakan Kasapoğlu'ndan hediye

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Ukrayna'dan getirilerek Tokat'ta karantinada tutulan vatandaşlara, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından gönderilen satranç seti ve kitap bezi verildi.

Recep Bilek   | 07.05.2020
Ukrayna'dan getirilen vatandaşlara Bakan Kasapoğlu'ndan hediye

Tokat


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ukrayna'dan getirilen 323 Türk vatandaşının Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Aydoğan Aydın Yurdu'ndaki karantina sürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gönderdiği satranç seti ve kitapları vatandaşlara teslim etti.

Vatandaşlara ayrıca Vali Ozan Balcı'nın gönderdiği Tokat'ın yöresel sofra bezini de hediye etti.

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