Ukrayna'da öldürülen iki Türk öğrencinin katil zanlısı adliyede

Ukrayna'da eğitim gören iki Türk öğrenciyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

anasayfa > Türkiye 06.01.2019

Ukrayna'da öldürülen iki Türk öğrencinin katil zanlısı adliyede

İSTANBUL 

Ukrayna'daki Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan iki kız öğrenciyi öldürdüğü iddiasıyla önceki gün Pendik'teki Kurtköy Mezarlığı'nda yakalanan Hüsnü Can Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan şüpheli, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı sorguda susma hakkını kullandı

Hüsnü Can Ç'nin emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Ukrayna'nın Harkov şehrinde, Türk vatandaşı üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22) 3 Ocak'ta yaşadıkları evde ölü bulunmuştu.

Muhabir: Uğur İslamoğlu

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