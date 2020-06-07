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Ukrayna'da merdivenden düşerek yaralanan genç ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Ukrayna'da merdivenden düşerek yaralanan genç, ailesinin talebi üzerine Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Behçet Alkan,Zekeriya Karadavut   | 07.06.2020
Ukrayna'da merdivenden düşerek yaralanan genç ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi Fotoğraf: Alpaslan Körükcü/AA

Nevşehir/Aksaray

Ukrayna'da eğitim gören 19 yaşındaki Ömer Sami Şimşek, oturduğu binanın merdivenlerinde ıslak zeminde ayağı kayınca düştü. 

Omuriliğinde kırık oluşan ve hafta başından beri bu ülkede tedavi gören genç, ailesinin başvurusu üzerine Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla Nevşehir’deki Kapadokya Havalimanına getirildi.

Şimşek'nin diğer yakınlarıyla birlikte havalimanında uçağı bekleyen babası Serkan Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oğlum Ukrayna'da üniversite eğitimi görüyordu. Düşme sonucu belinde kırık oluştu. Orada tedavi görüyordu. Allah razı olsun, başta Sağlık Bakanımız olmak üzere yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra ambulansla Aksaray'daki özel bir hastaneye nakledilen Şimşek, burada beyin cerrahi servisinde tedaviye alındı.

Ömer Sami Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin sağladığı bu imkanlardan dolayı çok minnettar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tüm ekibine teşekkür eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Allah hepsinden razı olsun, bana bu imkanı sağladıkları için. Dikkatsizliğim üzerine merdivenlerden düştüm. Omurgam kırıldı. Orada hastaneye gittim. İmkanları iyi olmadığı için devletime başvurmak zorunda kaldım. Onlar da sağ olsun olumlu cevap verdiler. Geldim memleketime tedavimi olacağım. Herkese çok teşekkür ediyorum."


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