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Türkiye

Uçuşların durdurulması nedeniyle Libya'da mahsur kalan vatandaşlar Türkiye'ye döndü

Kovid-19 önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle Libya'da mahsur kalan Türk vatandaşları yurda döndü.

Aydoğan Kalabalık   | 17.04.2020
Uçuşların durdurulması nedeniyle Libya'da mahsur kalan vatandaşlar Türkiye'ye döndü

İstanbul

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle Libya'da mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmelerinin temini için Trablus Büyükelçiliği ve Misrata Başkonsolosluğuna başvuran Türk vatandaşları yurda döndü.

AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen, "Trablus'tan ve Misrata'dan toplam 162 vatandaşın dün Türkiye'ye dönüşünün temin edildiğini, söz konusu vatandaşların Libya'da geçici olarak bulunup, dönüşlerinin sağlanması için kendilerine başvuran, çoğunluğu işçilerden müteşekkil Türkler olduğunu" belirtti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yetkililerine gösterdikleri iş birliğinden dolayı müteşekkir olduklarını dile getiren Büyükelçi Aksen, Libya'dan dönen vatandaşların 14 gün süreyle karantina altında tutulacaklarını kaydetti.

UMH yetkililerinin de Türkiye'de bulunan Libya vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri için gerekli çalışmaları başlattığı duyuruldu.

UMH Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, daha önce yaptığı açıklamada, Libya'nın hava ve kara sınırlarının kapatılması nedeniyle Türkiye, Tunus ve Mısır'da mahsur kalan Libya vatandaşlarının ülkelerine dönmelerinin sağlanması için bir yol haritası hazırlandığını ifade etmişti.

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