Uçak kazasında hayatını kaybeden Koçar ve Gençoğlu toprağa verildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması sonucu yaşamını yitiren Zehra Bilgi Koçar ve Alev Gençoğlu toprağa verildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması sonucu yaşamını yitiren Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi, memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde toprağa verildi.
Diş hekimi Koçar'ın (30) cenazesi, Malkara Devlet Hastanesinin morgundan alınarak Gazi Ömer Bey Camisi'ne getirildi.
Buradaki cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Koçar'ın eşi Gökhan Koçar, annesi Zülfiye ile babası Cemil Bilgi'nin büyük üzüntü yaşadığı gözlendi.
Koçar'ın cenazesi cuma namazının ardından Malkara Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP milletvekilleri Candan Yüceer ve İlhami Özcan Aygun ile Koçar'ın yakınları da katıldı.
Alev Gençoğlu İstanbul'da defnedildi
Uçak kazasında hayatını kaybeden 61 yaşındaki Alev Gençoğlu'nun cenazesi, İstanbul'da defnedildi.
Pegasus Hava Yollarının İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın 5 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkarak kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Alev Gençoğlu için Kadıköy Erenköy Galip Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.
Cenazeye Gençoğlu'nun annesi Hayriye Gençoğlu, ağabeyi Hakan Gençoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sanatçı Erol Evgin ile vatandaşlar katıldı.
Gençoğlu'nun arkadaşı Dilek Parıldar, AA muhabirinin soruları üzerine, arkadaşının İstanbul'da düzenli muayene olduğu ancak İzmir'e taşınan doktoruna kontrole gittiğini, sabah gidip akşam dönmek üzere yola çıktığını söyledi. Parıldar, "Alev aslında 21.00 uçağı ile dönecekti ama biletini değiştirmiş. Maalesef kazada kendisini kaybettik. Büyük üzüntü içerisindeyiz." dedi.
Alev Gençoğlu'nun cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.