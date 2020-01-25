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Elazığ'da deprem sonrası arama kurtarma çalışması devam ediyor
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Üç kişi daha enkaz altından kurtarıldı

Elazığ'da gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında biri kent merkezinde, ikisi Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere üç kişi daha enkaz altından kurtarıldı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 25.01.2020
Üç kişi daha enkaz altından kurtarıldı Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişinin daha enkaz altından kurtarıldığı bildirildi. 

AFAD'ın twitter hesabından, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Elazığ'da görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce biri Gezin'de, biri de merkezde olmak üzere, iki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır." ifadelerine yer verildi. 

Enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı.

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