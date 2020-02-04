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Üç ilde eğitime kar tatili

Van'da kent genelinde, Ağrı'nın Eleşkirt, Bingöl'ün de Karlıova ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi.

Emre Ilıkan, Cemal Çavdar,Bülent Temiz   | 04.02.2020
Üç ilde eğitime kar tatili

Van, Ağrı, Bingöl

Van'da kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle yarın il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. 

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Ağrı Eleşkirt

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Eleşkirt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede iki gündür yoğun kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İki gündür yoğun şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarımızın, ekiplerimizin gayretli çalışmasına rağmen kar yağışı ve yoğun tipinin devam etmesi yüzünden gece saatlerine kadar açılamayacağı ön görülmüştür. Bu nedenle ilçemiz genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verilmiştir."

Bingöl Karlıova'da tüm okullarda eğitime yarın da ara verildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe ve bağlı köylerde tüm okullar, yarın tatil edildi.

İlçede, bugün de okullar tatil edilmişti.

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