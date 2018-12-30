Üç ilde eğitime kar tatili

Malatya il geneli ile Kahramanmaraş'ın Afşin, Çağlayancerit, Nurhak ilçeleri ve Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 31 Aralık günü tatil edildi.

ANKARA

Malatya il geneli ile Kahramanmaraş'ın Afşin, Çağlayancerit, Nurhak ilçeleri ve Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 31 Aralık günü tatil edildi.

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinden başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Afşin, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde yarın eğitime bir gün ara verilecek.

Ayrıca bu ilçelerde hamile ve engelli çalışanlarında yarın idari izinli olacağı belirtildi.

Malatya

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının beklendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Malatya il genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir."

Adıyaman

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, yaptığı açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle 31 Aralık Pazartesi günü ilçe merkezi ve tüm köy okullarında eğitime ara verildiğini bildirdi.