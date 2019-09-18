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Tuzla'daki fabrika yangını kısmen kontrol altına alındı

Tuzla'da Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki kimyasal üretim yapan fabrikada çıkan yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle kısmen kontrol altına alındı.

Ali Cevahir Aktürk,Berk Özkan,Murat Paksoy   | 18.09.2019
Tuzla'daki fabrika yangını kısmen kontrol altına alındı

İstanbul

Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla'da bir deri fabrikasında çıkan yangına müdahale, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle sürüyor. Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor. ( Muhammed Gencebay Gür - Anadolu Ajansı )

Tuzla'da kimyasal maddelerin üretildiği fabrikada çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. 

Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın fabrika otoparkında bulunan araçlara da sıçradı. 

Rüzgar nedeniyle de yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun çabanın ardından yangını kısmen kontrol altına aldı.

Yaralı veya can kaybı yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybının olmadığını belirterek, "Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor. Kimyasal malzemeler nedeniyle ara sıra patlamalar oluyor." dedi.

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