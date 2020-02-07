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Tuzla'da askeri alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Tuzla'da 41. Bakım Merkez Komutanlığı'nda kimyasal maddenin tutuşması üzerine çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mustafa Hatipoğlu   | 07.02.2020
Tuzla'da askeri alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

İstanbul

Tuzla'da askeri alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

                    

İstasyon Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki 41. Bakım Merkez Komutanlığı'na ait alanda bir binada, kimyasal maddenin alev alması sonucu yangın çıktı. 

Durumun bildirilmesi üzerine, Kadıköy, Kartal, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, olay yerine sevk edildi. 

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu, yangın kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. 

Yangında herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

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