Turuncu ve Gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi
Siirt Baykan'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu kategoride aranan Mehmet Yaman, Diyarbakır Dicle'de yürütülen operasyonda gri kategoride aranan terörist Şehriban Yönten olduğu belirlendi.
Ankara
Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Mehmet Yaman olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda silahları ile etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, "Terörden Arananlar Listesi"nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride aranan Cemal kod adlı Mehmet Yaman olduğunun tespit edildiği bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca, Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, dün 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Gri kategoride aranan Şehriban Yönten etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birisinin, gri kategoride aranan Şehriban Yönten olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.