Euro
7.49
Dolar
6.92
BIST 100
100,011.60
Altın
1,736.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara Ulus Hali’nde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapılıyor Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, divan kurulu toplantısında konuşuyor
logo
Türkiye

TÜRSAB paket tur bedellerinin iadesine getirilen esnekliği değerlendirdi

TÜRSAB paket tur bedellerinin iadesine getirilen esnekliğe ilişkin, özellikle hava taşımacılığı hizmeti içeren paket turlarda, hava taşıma bedelleri ile ilgili yapılan düzenlemenin yerinde olduğunu bildirdi.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 15.05.2020
TÜRSAB paket tur bedellerinin iadesine getirilen esnekliği değerlendirdi Fotoğraf: Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı

İstanbul

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nce (TÜRSAB) paket tur bedellerinin iadesine getirilen esnekliğe ilişkin, "TÜRSAB’ın, Covid-19 ile ortaya çıkan gerçekler karşısında, ilgili yönetmelik hükümlerinin değiştirilmesi talebinin kısmen de olsa karşılanması memnuniyet verici. Özellikle hava taşımacılığı hizmeti içeren paket turlarda, hava taşıma bedelleri ile ilgili yapılan düzenleme yerindedir." denildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin TÜRSAB tarafından yapılan açıklamada, TÜRSAB’ın, Covid-19 ile ortaya çıkan gerçekler karşısında, söz konusu yönetmelik hükümlerinin değiştirilmesi talebinin kısmen de olsa karşılanmasının memnuniyet verici olduğu belirtildi.

Özellikle hava taşımacılığı hizmeti içeren paket turlarda, hava taşıma bedelleri ile ilgili yapılan düzenlemenin yerinde olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece Sivil Havacılık mevzuatındaki düzenleme ile uyum sağlanmıştır. Ancak, gerek yapılan değişikliğin tüketici bilgilendirme ve seçimlilik hakkı kullanımını kayıt altına alma yükünü seyahat acentelerine yüklemesi ve bunun operasyonel olarak zorluğu gerekse uçak bileti kavramı ile charter uçuşlardaki durumun açık olarak düzenlememesi nedeniyle uygulamada yeni karışıklıklara yol açacağı düşünülmektedir.

Dileğimiz ve talebimiz, Bakanlığın bu konuda gereken ek düzenlemeyle durumu açıklığa kavuşturmasıdır. Öte yandan, hava taşımacılığına ilişkin tutarlar dışında kalan ödemelerle ilgili düzenleme mevcut durumu tekrar etmekten ileri gitmemektedir. Bu konudaki sıkıntıların giderilebilmesi ve karışıklığa yer verilmemesi için paket tur bedelinin tamamını içeren tek bir uygulama şeklindeki bir düzenleme yerinde olacaktır."

Açıklamada, turizmde tüketici haklarının, soyut bir kavram olarak zamanın üründeki rolü nedeniyle diğer sektörleri kapsayan kanundan ayrı, turizm otoritesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenmesi konusundaki görüş ve taleplerin sürdüğü belirtilerek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, mevcut durumu 1983 yılından bu yana değişmemiş 'Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik' üzerinde yapacağı değişiklikle bu hususları da bütüncül olarak düzenlemelidir.

Ticaret Bakanlığı’nın seyahat acentelerinin maruz kaldığı haksızlığı kısmen de olsa giderecek adımını iyi bir başlangıç olarak değerlendiriyor, konuya olan yaklaşımına ilişkin Ticaret Bakanımıza teşekkür ediyor, kalıcı çözümler için taleplerimizin değerlendirilmesi hususundaki hassasiyetin devam edeceğine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 86 bin 970’e çıktı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor
Avrupa ülkeleri Kovid-19 önlemlerini kaldırmayı sürdürüyor
Portekiz'de Kovid-19'dan son 24 saatte 6 kişi öldü
ABD'de perakende satışlar Kovid-19 nedeniyle nisanda rekor düşüş gösterdi

Benzer haberler

TÜRSAB paket tur bedellerinin iadesine getirilen esnekliği değerlendirdi

TÜRSAB paket tur bedellerinin iadesine getirilen esnekliği değerlendirdi

Kıyı otelleri 'devre tatil sistemi'ne dönüştürülsün önerisi

Brüksel Havayolları, filoyu küçültecek çalışanları azaltacak

Çeşme Kovid-19 sonrası turizm sezonuna hazırlanıyor

Çeşme Kovid-19 sonrası turizm sezonuna hazırlanıyor