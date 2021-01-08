Euro
8.99
Dolar
7.32
BIST 100
1,522.24
Altın
1,913.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

TÜRKSAT 5A'nın uzaya fırlatılması için geri sayım

Türksat 5A, Türkiye saatine göre bugün saat 04.28'de uzaya gönderilecek.

08.01.2021
TÜRKSAT 5A'nın uzaya fırlatılması için geri sayım

TÜRKSAT 5A'nın uzaya fırlatılması için geri sayım

Türkiye'nin beşinci nesil uydusu Türksat 5A, Türkiye saatine göre 8 Ocak Cuma günü saat 04.28'de SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılmak üzere hazırlandı. Uydu, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Türksat 5A uydusu manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak. ( Yasin Öztürk - Anadolu Ajansı )

SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD/Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacak uydu, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Türksat 5A uydusu manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.

Uydu, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 Megahertz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.

Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A'nın, 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.

Türksat 5A ve 5B'nin yapım süreci

Türksat 5A ve 5B uydularının tasarım ve üretim faaliyetleri, Airbus D&S firmasının Fransa ve İngiltere'deki tesislerinde yapıldı. Türksat 5B'nin de 2021'de uzaya gönderilmesi hedefleniyor.

Yeni uydularla sadece yayıncılık alanında değil, uydudan geniş bant internet sağlama kabiliyetinde de büyük bir kapasiteye sahip olunacak.

Türkiye, yeni uyduların fırlatılmasıyla oluşacak filosuyla Asya'da, Türk Cumhuriyetleri dahil Çin'e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan coğrafyaya hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5A paylaşımı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca: Aşılama için var gücümüzü kullanacağımızdan emin olunuz
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,9 milyonu geçti
Fransa'da gece uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 Ocak'a kadar uzatıldı
Sri Lanka hükümeti Kovid-19'dan ölenlerin cesedini yakma uygulamasına devam edecek

Benzer haberler

TÜRKSAT 5A'nın uzaya fırlatılması için geri sayım

TÜRKSAT 5A'nın uzaya fırlatılması için geri sayım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5A paylaşımı

Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5A ile yeni Ku bandını kullanan öncü ülkelerden olacağız

TÜRKSAT 5A'nın uzaya fırlatılması için geri sayım

TÜRKSAT 5A'nın uzaya fırlatılması için geri sayım
Türksat 5A, 8 Ocak'ta uzaya fırlatılacak

Türksat 5A, 8 Ocak'ta uzaya fırlatılacak