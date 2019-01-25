Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğine atanan Göktaş'tan veda mesajı

ANKARA

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği görevine atanan Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş, "Tam sekiz yıl boyunca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Basın Başdanışmanı olarak çalışma onurunu yaşadım. Şimdi yeni bir göreve başlıyorum, Vatikan nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği. Beni bu yeni vazifeye layık gören muhterem Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğine atanmasına ilişkin kararnamenin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, sosyal medya hesapları Twitter ve İnstagram üzerinden bir veda mesajı paylaştı.

"Sevgili Arkadaşlar" diye başladığı mesajında Göktaş, "Tam sekiz yıl boyunca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Basın Başdanışmanı olarak çalışma onurunu yaşadım. Şimdi yeni bir göreve başlıyorum, Vatikan nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği. Beni bu yeni vazifeye layık gören muhterem Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Her anlamda dolu dolu geçen sekiz yıl... Değerli Cumhurbaşkanımızın yakın çalışma ekibinde yer almak başlı başına bir şeref. Bu süre, hayatımın en yoğun, en bereketli, en paha biçilmez dönemini oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde başlayan sekiz yıla birçok şeyin sığdığını aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

"Referandum dahil toplam 7 seçim yaşamışım. Nice badireler atlatılmış. Yaşananları hatırladığımda, çok daha uzun çalışmışım gibi geliyor.

Tezgahlanan kumpaslar ve kanlı terör eylemlerinden Gezi Parkı olaylarına, paralel yapılanmanın 17-25 Aralık'ta yargı aracılığıyla hükümeti devirme teşebbüsünden 15 Temmuz'daki askeri darbe girişimine varana dek, ülkemizin maruz bırakıldığı travmaların, verilen kararlı mücadelenin canlı tanığı oldum. Türkiye'nin tüm bu sarsıntıları salimen atlatabilmesinde, milletimizin sağduyusunun ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinin kilit rol oynadığına bizzat şahidim.

Yaşanan her hadise, deneyimlerimizi artırıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la çalışmanın beraberinde getirdiği tecrübenin, büyükelçilik görevime de müspet yansımaları olacaktır."

Papalık Gregorius Üniversitesinde 1990'larda yüksek lisans yaptığına değinen Göktaş, Vatikan konusundaki uzmanlığının da katkısıyla büyükelçilik görevini layıkıyla yerine getirebileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kıymetli Cumhurbaşkanımız ile mesaimin uzun soluklu olmasında, hayırlı bir şekilde Büyükelçilik ile taçlanmasında katkısı olanların sayısı bir hayli fazla, Basın Başdanışmanlığı'ndaki ekibim başta olmak üzere, tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajlarının ve faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulmasında, medyamızın değerli mensupları da önemli rol oynadılar. Basınımızın tüm emekçilerine şükran borçluyum. Görevler geçici, dostluklar bakidir. Çalışırken elbet kusurlarımız olmuştur. Eksikliklerimizin, sebebiyet verdiğimiz kırgınlıkların bağışlanması umuduyla, herkesten helallik diliyorum. Kalbi muhabbetlerimle."

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş