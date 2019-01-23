Türkiye'nin test altyapısında güçler birleşiyor

Özgün ve yerli ürünlerin geliştirilmesi ve sertifikasyonu açısından önem taşıyan test altyapıları, SSB'nin iştiraki TRtest'in koordinasyonunda çok daha etkin kullanılacak.

ANKARA - Göksel Yıldırım

Özgün ve yerli ürünlerin geliştirilmesi ve kabiliyetlerinin belgelenmesinde ihtiyaç duyulan test altyapılarına ilişkin önemli bir güç birliği hayata geçiriliyor.

Test, muayene, analiz, gösterim, gözetim, sertifikasyon, kalibrasyon, kalifikasyon gibi uygunluk değerlendirme altyapıları kurma, işletme, idame etme ve eğitim hizmeti vermek amacıyla Savunma Sanayii Başkanlığının da iştirakçisi olduğu TRtest Test ve Değerlendirme AŞ (TRtest) kuruldu.

TRtest, ayrıca kullanımdaki ürün ve yarı mamullerin tekrar uygunluk değerlendirmesini sağlayarak, test ve değerlendirme altyapı ve kabiliyetlerinin envanterini tutma, ihtiyaç sahipleri ile kabiliyetleri bir araya getirerek koordinasyon ve aracılık hizmeti sağlama gibi görevler yerine getirecek.

Özellikle Türkiye'de ürün sahibi olmak isteyen firmaların karşı karşıya kaldığı test altyapısı ihtiyacını ortadan kaldıracak bu önemli yapı için ilk somut adım atıldı. Standart Test ve TRtest arasında, test altyapılarının kullanımına yönelik bir anlaşma imzalandı.

Standart Test, bu anlaşma ile sahip olduğu test altyapılarını, TRtest'in koordinasyonuna sunan ilk firma oldu. Türk savunma ve havacılık sektörü ise taktik tekerlekli zırhlı araç boyutlarındaki bir askeri platformu, MIL-STD 810G dokümanı çerçevesinde güneş radyasyonu testlerine tabi tutabileceği bir altyapıya kavuştu.

Anlaşma sayesinde, ürünleriyle ilgili test ihtiyacı bulunan savunma ve havacılık firmaları TRtest'e başvuruda bulunarak, Standart Test'in sahip olduğu test altyapılarından yararlanabilecekler. Tarafsızlık prensibini ilke edinen Standart Test ise başvuruda bulunan bu firmalara, bağımsız bir test kuruluşu olarak hizmetler sunacak.

1 milyon avroluk yatırım

Faaliyetlerine 2017 yılında başlayan Standart Test, 1 milyon avroluk yatırımla pek çok önemli test altyapısının kurulumunu gerçekleştirdi.

Firma, öncelikle MIL-STD 810G testlerinin gerçekleştirilebileceği, Türkiye'nin en büyük hacimli ve en yüksek ısıtma ve soğutma kapasitesine sahip test kabinini kurdu. 21,5 metre uzunluğunda, 4,9 metre genişliğinde ve 4 metre yüksekliğinde bir askeri aracın test edilebileceği kabin, 180 kW/saat soğutma ve 200 kW/saat ısıtma kapasitesine sahip bulunuyor.

Standart Test bünyesinde ayrıca birer metreküplük 2 ayrı test kabini bulunuyor. Bu kabinlerden birinde yağmurlama ve damlama testleri, diğerinde ise tuz sisi testleri gerçekleştiriliyor. Tesiste aynı zamanda, MIL-STD 1275D kapsamındaki testler de yürütülebiliyor.

Daha önce yapılamayan testler

Türkiye'nin, hacim ve kapasite anlamında en büyük test altyapısına sahip olan Standart Test'in tesislerinde, daha önce Türkiye'de gerçekleştirilemeyen çeşitli testler de yapılabilecek ve savunma ve havacılık sektörü, bu anlamda da yurt dışına bağımlılıktan kurtulacak.

Önümüzdeki aylarda Standart Test'in başlangıç yatırımlarının tamamlanmasıyla bu tesiste, MIL-STD 810G kapsamında şok vibrasyon testleri ve MIL-STD 461F kapsamında EMI/EMC testleri de gerçekleştirilebilecek. 13x10x6 metrelik kabiniyle 16 tona kadar ağırlığa sahip araçlar için EMI/EMC hizmetleri sunmaya hazırlanan Standart Test, 5 tona kadar ağırlığa sahip sistemler için şok vibrasyon testleri uygulayabilecek.

Standart Test, yüksek otomasyona sahip test altyapısıyla firmaların test taleplerine çok hızlı dönüşler yapmayı ve sektörde şikayet konusu olan uzun bekleme sürelerini ortadan kaldırmayı da hedefliyor.

Önemli bir açık kapanacak

Standart Test Genel Müdürü Öznur Ökçün, konuya ilişkin değerlendirmesinde, öz kaynaklarından yaptıkları yatırımlarla sektörün test ihtiyacı açısından önemli bir açığı kapattıklarını belirterek, "Tesisimizde, daha önce Türkiye'de yapılamayan pek çok testi ilk kez gerçekleştirebileceğiz. Bu sayede güvenlik güçlerimiz, test ortamında güvenilirlikleri kanıtlanmış ekipmanlarla sahaya çıkabilecekler." dedi.

TRTest Genel Müdürü Bilal Aktaş da gerçekleştirdikleri iş birliği sayesinde, Standart Test'in sahip olduğu altyapılardan, sektördeki tüm paydaşların faydalanmasının önünü açtıklarını ifade etti. Aktaş, "Bu iş birliği ayrıca Türkiye'deki test altyapılarının koordinasyonunu tek bir merkezde toplama hedefimize bizi bir adım daha yaklaştırmış oldu." diye konuştu.