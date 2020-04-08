Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Esenli: Türkiye'nin diğer ülkelere yardımı, ön yargıların kırılmasına yardım ediyor
Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, "Türkiye'nin bu kritik süreçte İtalya ve diğer ülkelere yardımı, Avrupa'daki Türkiye'ye karşı olan ön yargıların kırılmasına yardım ediyor." dedi.
Ankara
İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Durmuş Ersin Erçin'in katılımıyla "KOVİD-19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı Mücadelede Uluslararası İş Birliği" video konferansı gerçekleştirdi.
Açılış konuşmasını İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, moderatörlüğünü ise Murat Yeşiltaş'ın yaptığı konferansta, Kovid-19 ile mücadelede uluslararası iş birliği konusu ele alındı.
Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Esenli, dün itibarıyla İtalya'da vaka sayısının bir önceki güne nazaran yüzde 3 artışla 94 bin 67'ye çıktığını, ölü sayısının ise 17 bin 200'e yükseldiğini belirtti. Esenli, ölü sayısında yüzde 5 azalmanın ve iyileşen hasta sayısındaki artışın ise memnuniyet verici bir gelişme olduğunu dile getirdi.
Esenli, 13 Aralık'ta Çin'de virüs ilk görüldüğünde herkesin durumunu Çin'e uzaklığına göre değerlendirdiğini, "bize gelmez" diye düşündüğünü belirtti.
Bu salgında, küreselleşmenin etkisinin, 2002'deki SARS krizine göre çok daha hissedilir olduğunu aktaran Esenli, şöyle devam etti:
"Bilgi eksikliği de diğer bir sorundu. İlk başlarda burada mevsimsel grip ve Kovid-19'u ayırt etmek zordu ve vakit kaybedildi. Ayrıca toplumsal tepkiler de oldu. İtalyanlar sıcak ve sosyal insanlar, Çin'deki gibi bir karantinanın İtalya'da uygulanmasına tepki verdiler, özellikle Lombardiya bölgesi. "Evde kal" kampanyası Türkiye açısından da burada da çok kritik. İtalya'daki düşüşün en önemli sebebi. Öte yandan İtalya'da hastaneleri ayırdılar. Diğer hastalıklar ve Kovid-19 hastaları ayrıldı. İtalya'da maske kullanımı da arttı. 100 milyon maske lazım günlük olarak İtalya'ya. Türkiye İtalya'ya maske yardımında bulundu. Ayrıca gereksiz yere dışarı çıkanlara 300 ile 3 bin avro arasında ceza kesiliyor. Bir yandan da İtalyan hükümeti antikor geliştirmek için uğraşıyor."
Türk öğrencilerin getirilişi
Esenli, İtalya'da kriz başladığında geçici olarak bulunan öğrencilerin Türkiye'ye gönderilmesine odaklandıklarını dile getirdi.
İtalya'da 31 Ocak'ta OHAL ilan edildikten sonra ilk olarak 18 yaş altı öğrencileri Türkiye'ye gönderdiklerini belirten Esenli, sonrasında 3. ülkelerden dönen Türk vatandaşlarına yönlendirdikleri ve 21 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla diğer öğrencilerin transferine başlandığını söyledi.
Esenli, şunları kaydetti:
"Öğrencilerin getirilmesi süreci kolay olmadı çünkü artık bölgeler arası kısıtlamaların olduğu bir süreçteydik. Öğrencilerin bir kısmı büyük şehirlere uzak köylerdeydi. Onları süratle Roma'ya getirdik ve Türk Hava Yolları ile Türkiye'ye dönüşlerini sağladık. Ayrıca eş zamanlı olarak İtalyan öğrenciler de Türkiye'den İtalya’ya getirildi. Öte yandan geçici vizeyle İtalya'da bulunan ve vizesi biten vatandaşlar da endişe içindeydi. Bu konuyu da takip ettik ve dün aldığımız bir notayla kalış süresini aşan vatandaşlarımızın 20 Haziran'a kadar İtalya’da sorunsuz bir şekilde bulunabileceği haberini aldık. Geçen hafta da Paris Büyükelçiliği, Marsilya Başkonsolosluğu ve Milano Başkonsolosluğunun koordinasyonunda 16 şoförümüzün Trieste'den Marsilya'ya intikalini ve Türkiye'ye dönüşünü sağladık."
Türkiye örneği İtalyan gündeminde
Büyükelçi Esenli, Türkiye'nin 1 Nisan'da İtalya'ya malzeme yardımı yaptığını hatırlatarak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da İtalyan mevkidaşıyla süreç içinde sürekli telefonda görüştüğünü aktardı.
Esenli, "Türkiye örneği İtalya'da olumlu bir şekilde gündeme geldi. Mesela, Türkiye'de tedbirlerin zamanında uygulanması, salgın sürecinde bile İtalya'ya yardım yapılması resmi kanallar ve ajanslarda yer buldu. Türkiye'nin bu kritik süreçte İtalya ve diğer ülkelere yardımı, Avrupa'daki Türkiye'ye karşı olan önyargıların kırılmasına yardım ediyor." ifadesini kullandı.
Salgının İtalya ekonomisini de derinden etkilediğini, özellikle turizm sektörünün büyük yara aldığını aktaran Esenli, hükümetin çeşitli ekonomik paketlerle özellikle dar gelirli kesime yardım etmeyi hedeflediğini söyledi.
Esenli, AB'nin salgın ve göç krizinde iyi bir sınav veremediğine de dikkati çekerek, AB'nin göç krizinde Türkiye'ye verdiği sözlerin büyük bölümünü tutmadığını ve İtalya'nın da göç konusunda AB içinde yalnız bırakıldığını kaydetti.
Salgında AB içinde güney ülkelerinin kuzeye göre daha çok etkilendiğinin altını çizen Esenli, Almanya, Avusturya, Hollanda gibi ülkelerle İtalya, İspanya, Fransa arasında kriz karşısında mali yardım konusunda görüş ayrılıkları olduğunu sözlerine ekledi.
Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Erçin: Türkiye-Kore ilişkileri bu krizden de alınan dersler ışığında daha da ileriye gidecektir
Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Durmuş Ersin Erçin de yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle "21. yüzyılın en büyük küresel krizi"nin yaşandığını, pek çok ülkenin bu krizle mücadeleye hazırlıksız yakalandığını ve başarısız olduğunu anlattı.
Güney Kore'nin ise salgına karşı diğer birçok ülkeden farklı tutum izlediğine dikkati çeken Erçin, Çinli bir kişinin, 20 Ocak'ta virüsü Güney Kore'ye taşımasının ardından ülkede kapsamlı bir stratejinin hayata geçirildiğini belirtti.
Erçin, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, salgının ülkede görülmesinin ardından ilaç firmalarına çok sayıda kit üretilmesi talimatı verdiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:
"Çok yoğun, yaygın ve hızlı test uygulaması Kore'nin bugün ulaştığı başarılı sonuçta çok etkin oldu. Burada kilit unsur, yaygın test uygulaması oldu. Bugün itibarıyla günde 20 binden fazla test uygulanıyor ve yarım milyondan fazla Koreli ve yabancı test edildi. Hastalık belirtisi göstersin göstermesin hastanelerde herkese arabadan inmeden, kırmızı ışıkta, yürürken, havaalanlarında ücretsiz test imkanı sağlandı ve 96 sağlık merkezinde bu testlerin 1-1,5 saat içinde sonuçlandığı görülüyor."
Erçin, sadece hastanın değil, hastayla temas eden kişilerin de toplumdan izole edilmesinin sağlandığını, bu kişilerin gittikleri mekanların dezenfekte edildiğini kaydetti.
Güney Kore'de, salgınla ilgili sürecin hala şeffaflıkla yürütüldüğünü dile getiren Erçin, "Bu, mücadelenin en güçlü yönlerinden birini oluşturdu. Halkla günlük, saatlik hatta cep telefonları aracılığıyla dakikalık paylaşımlarda bulunuluyor ve halk sürekli olarak uyarılıyor." diye konuştu.
Öte yandan, Erçin, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin, Kovid-19 salgını sonrası bu ülkede yaşayan 1100 Türk vatandaşının sorularını sosyal medya üzerinden yanıtladığını belirterek, vatandaşların, salgından korunma yolları, acil durumda neler yapılması konusunda bilgilendirildiğini ifade etti.
Kovid-19'un ekonomiye etkileri
Birçok ülke gibi Güney Kore ekonomisinin de Kovid-19'dan çok ciddi etkilendiğinin altını çizen Erçin, "Kore, 144 milyar dolarlık 4 paket açıkladı. Sağlık önlemleri ve tesislerinin geliştirilmesinin yanı sıra özellikle küçük ve orta işletmelerin desteklenmesine, dar gelirli vatandaşlara yardımda bulunulmasına ve iç tüketimin artırılmasıyla ekonomik durgunluğun aşılmasına yönelik bazı tedbirler aldı." dedi.
Büyükelçi Erçin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, Türkiye'ye yapması beklenen ziyaret ve Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısının, salgın nedeniyle ertelendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:
"İlerleyen dönemde eminim Türkiye-Kore ilişkileri bu krizden de alınan dersler ışığında daha da ileriye gidecektir. Sanıyorum inşallah beklendiği gibi mayıstan itibaren normalizasyon hayata geçirilebilirse, Moon Jae-in'in ertelenen ziyareti eğer sonbahar aylarında gerçekleştirilebilirse, bu krizden alınan derslerin ikili ilişkilerimize bilim, ilaç sanayi, ticari, ekonomik, sosyal kültürel alanlarda olumlu yansımalarının olmasını bekliyorum."
"Kovid-19, Asya karşıtı ırkçılığı gündeme taşıdı"
Erçin, Kovid-19'un ardından yaşanan gelişmelerin, ülkeleri birbirine daha bağımlı hale getirdiğini ve yakın iş birliğinin öneminin arttığını ifade ederek, bu bağlamda, dünya liderlerinin serbest ticarete olan taahhütlerini de yenilemekten başka çareleri olmadığına dikkati çekti.
Öte yandan, Erçin, Kovid-19 krizinin, Avrupa ve Amerika'da Asya karşıtı ırkçılığı gündeme taşıdığını vurgulayarak, ABD'de yaşayan Korelilerin Çinli sanılması sebebiyle saldırılara uğradığı yönünde şikayetlerin olduğunu dile getirdi.
Göçmenlere karşı da yeni tavrın gelişeceğini ve oluşacak yeni düzen içerisinde göçmenlik politikalarının özenle hazırlanması gerektiğini söyleyen Erçin, göçmen karşıtı tavır ve düşüncelerin, hükümetlerce kontrol altına alınmasının önemine işaret etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.