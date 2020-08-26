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Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa: Fransa ve Türkiye arasında zaman zaman derin görüş ayrılıkları bulunuyor

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Musa, Fransa ve Türkiye arasında zaman zaman derin görüş ayrılıkları bulunduğunu söyledi.

Ekip   | 26.08.2020
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa: Fransa ve Türkiye arasında zaman zaman derin görüş ayrılıkları bulunuyor

Paris

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Europe 1 Radyosuna Türkiye-Fransa ilişkilerini değerlendirdi.

İki ülkenin dost ve müttefik olduğunu ifade eden Musa, Fransa’nın Türkiye’ye yönelttiği eleştirilerin yanlış olduğunu vurguladı.

Musa, “(Fransa ile) Görüş ayrılıklarımız bulunuyor. Bazen bu derin oluyor. Bize emperyalist olarak muamele eden ülkeler önce kendilerine bazı soruları sorması gerekiyor." dedi.

Türkiye’nin Karadeniz’de yaptığı doğal gaz keşfinin ülke için önemli olduğunun altını çizen Musa, bu keşfiyle Türkiye’nin herhangi bir ülkeye provokasyon yapmadığını söyledi.

"Bir ülkeye kendi deniz sularına erişmesine izin vermemek provokasyondur"

Musa, Doğu Akdeniz’de insan ve deniz hukukuna riayet edilmesi gerektiğini de belirtti.

Doğu Akdeniz'deki durumu değerlendiren Musa, "Yunanistan’ın çok fazla talepleri var, bunlar yerine getirilirse, Türkiye deniz sularına erişmek için Yunanistan’dan izin alması gerekiyor. Bu bir provokasyon. Bir ülkeye kendi deniz sularına erişmesine izin vermemek provokasyondur." ifadesini kullandı.

Musa, Meis Adası’nın Türkiye’nin kıyılarına 2 kilometre, Yunanistan’a ise 580 kilometre mesafede olduğuna dikkati çekti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılmasının nedenine ilişkin soru yöneltilmesi üzerine Büyükelçi Musa, bu kararın Türkiye’nin egemenliğine ilişkin bir konu olduğunu anlattı.


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