Türkiye'nin otomobili dünya gündeminin ilk sırasında
Türkiye'nin otomobili, ilk gösteriminin hemen ardından Twitter'da dünya gündeminin ilk sırasında yer aldı.
İstanbul
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil, Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.
- Türkiye'nin Otomobili görücüye çıktı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin otomobilini tanıttı
- Bakan Varank: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu milli teknolojilerin öncüsü olacak
- TOGG Başkanı Hisarcıklıoğlu: 2022’de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak
- Yerli otomobilin üretileceği il belli oldu
- Türkiye'nin Otomobili'nden yeni detaylar belli oldu
- Yarım asır sonra yeni 'Devrim' yolculuğunda sona doğru
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- Bakan Varank'tan yerli otomobil sürprizi
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- Türkiye'nin Otomobili'nden yeni detaylar ortaya çıktı
- Türkiye'nin Otomobili'nde 'lale' detayı
Türkiye'de büyük bir merakla beklenen Türkiye'nin otomobili, Twitter'da da dünya çapında "trend topic" oldu. #Yerlioto hashtagi ile dünya gündeminde birinci sırada yer alan Türkiye'nin otomobili hakkında çok kısa bir süre içinde 100 binden fazla tweet atıldı.
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