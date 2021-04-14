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Türkiye

Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanak bekleniyor

Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri ile Göller Yöresi'nde yarın sağanak yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Enes Duran   | 14.04.2021
Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, yarın ülkenin, kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile İzmir, Manisa, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

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