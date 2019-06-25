Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.76
BIST 100
95,390.34
Altın
1,435.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye'den Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı saldırısına kınama

Türkiye, Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı kınayarak, Yemen'de Birleşmiş Milletler öncülüğünde sürdürülen siyasi çözüm çabalarına odaklanılması çağrısında bulundu.

Tuğçenur Yılmaz   | 25.06.2019
Türkiye'den Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı saldırısına kınama

Ankara

Dışişleri Bakanlığından, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

"Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, "Yemen'de gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınılması ve BM öncülüğünde sürdürülen siyasi çözüm çabalarına odaklanılması çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Abha Havalimanı'na saldırı

Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'na 23 Haziran'da saldırı düzenlediğini duyurmuş, saldırıda Suriye uyruklu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mursi’nin ölümü: Batı medyası ahlaki pusulasını yitirdi
Körfez'deki kriz İran'da siyaset alanını daraltıyor
West Point takımı dünyaya karşı
BM’nin Kaşıkçı raporu Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu
Suudi Arabistan'ın Çin ve Rusya'yla ilişkileri taktik mi strateji mi

Benzer haberler

THY'den çocuk yolcularına seyahat kiti

THY'den çocuk yolcularına seyahat kiti

Aydın'da termometreler 43 dereceyi gösterdi

Türkiye'den Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı saldırısına kınama

MSP ile öğrenci alacak özel okulların kayıt takvimi açıklandı

MSP ile öğrenci alacak özel okulların kayıt takvimi açıklandı
'Armiya-2019' forumunda S-400 hava savunma sistemi sergilendi

'Armiya-2019' forumunda S-400 hava savunma sistemi sergilendi
LGS ile öğrenci alacak okulların kontenjan ve yüzdelik dilimleri açıklandı

LGS ile öğrenci alacak okulların kontenjan ve yüzdelik dilimleri açıklandı