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Türkiye'den Somali'ye selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, selde hayatını kaybedenler için Somali halkına taziyelerini iletti.

Tevfik Durul   | 29.04.2020
Türkiye'den Somali'ye selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, selde hayatını kaybedenler için Somali halkına taziyelerini bildirdi.

Bakanlıktan Puntland eyaletinin Qardho şehrinde etkili olan yoğun sağanak yağışın neden olduğu sel felaketine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Seldeki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Dost ve kardeş Somali halkının acısını yürekten paylaşıyor, faciada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, merhumların yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesi yer aldı.

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