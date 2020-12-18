Dışişleri: Sebahattin Bayram'ın Yunan makamlarınca tutuklanmasını kınıyoruz

Euro
9.40
Dolar
7.67
BIST 100
1,406.47
Altın
1,885.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Medipol Başakşehir Teknik direktörü Okan Buruk “Brand & Sport Summit 2020”de açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Türkiye'den Rodos Başkonsolosluğu çalışanını tutuklayan Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğunda sözleşmeli sekreter olarak görev yapan Sebahattin Bayram'ın casusluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınadı.

Behlül Çetinkaya   | 18.12.2020
Türkiye'den Rodos Başkonsolosluğu çalışanını tutuklayan Yunanistan'a tepki

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli sözleşmeli sekreter Sebahattin Bayram’ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

Yunanistan vatandaşı Bayram'ın tutuklanmasına giden süreçte uluslararası sözleşmelerin ihlal edildiği belirtilen açıklamada, "Yunan vatandaşı personelimizin tutuklanmasına giden süreçte Yunanistan tarafından, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan özgürlük ve güvenlik hakkı ile özel ve aile hayatına saygı hakkı ihlal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Olaya ilişkin Yunanistan medyası tarafından yapılan yayınlara da değinilen açıklamada, "Yunan medyası tarafından olaya ilişkin yapılan ve suçsuzluk karinesi ihlal edilerek adı geçen personelimiz ve ailesi ile Yunanistan’daki temsilciliklerimizi ve çalışanlarını hedef haline getiren yayınlar da kaygıyla karşılanmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlere başlandığı da belirtilerek, "Türkiye ile ilişkilerde gerginliği arttırmak isteyen çevrelerce kurgulandığı düşünülen soruşturma hakkında Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, personelimizin haklarının korunması yönünde gerekli adımlar atılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da 8 Aralık'tan sonra Kovid-19 vaka sayısı yüzde 100 düşüş gösterdi
Türk Eczacıları Birliğinden Çin'den gelecek aşıyla ilgili açıklama: Aşıya güvenin
Brezilya Yüksek Mahkemesi Kovid-19 aşısının zorunlu tutulabileceğine karar verdi
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye övgü
'Sanki beynimi tornavidayla oydular, nefes alamadım'

Benzer haberler

Dışişleri: Sebahattin Bayram'ın Yunan makamlarınca tutuklanmasını kınıyoruz

Dışişleri: Sebahattin Bayram'ın Yunan makamlarınca tutuklanmasını kınıyoruz

Türkiye'nin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kayıtlı unsurları 19'a ulaştı

Türkiye Nijer'de gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi
Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin Türkiye’ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin Türkiye’ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz
İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı