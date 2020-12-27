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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, bir askerin şehit olduğu çığ bölgesinde, kayıp askeri arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.
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Türkiye'den Pakistan'da gerçekleşen terör saldırısı ve helikopter kazası için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırısında ve Gilgit-Baltistan bölgesindeki helikopter kazasında hayatını kaybedenlere ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

Gökhan Varan   | 27.12.2020
Türkiye'den Pakistan'da gerçekleşen terör saldırısı ve helikopter kazası için taziye mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Belucistan'da gerçekleşen terör saldırısı ve Gilgit-Baltistan bölgesindeki helikopter kazasında 11 Pakistan Silahlı Kuvvetleri mensubunun hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Belucistan’daki menfur terör eylemini kınıyoruz. Terör saldırısında ve helikopter kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Pakistan halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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