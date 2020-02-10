Euro
6.55
Dolar
6.01
BIST 100
118,341.50
Altın
1,571.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye'den Moğolistan'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının Moğolistan açısından yüksek riskli olarak değerlendirilmesi nedeniyle bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu.

Ahmet Furkan Mercan   | 10.02.2020
Türkiye'den Moğolistan'a seyahat uyarısı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moğolistan makamlarının, Çin ile mevcut yoğun ikili ilişkileri ve karşılıklı seyahatler nedeniyle bu ülkede ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınını, Moğolistan açısından yüksek riskli olarak değerlendirdiğine dikkati çekildi.

Moğolistan makamlarının bu nedenle 1 Ocak'tan sonra Çin’de bulunmuş yabancı ülke vatandaşlarının Moğolistan’a girişini yasakladığı bildirilen açıklamada, "30 günlük vize muafiyeti kapsamında Moğolistan'a gelecek Türk vatandaşlarının, 1 Ocak'tan sonra Çin'de bulunmamış olmaları kaydıyla, sadece ülkeye (Moğolistan'ın başkenti) Ulanbator (Buyan-Ukhaa) hava sınır kapısı ve Moğolistan’ın Rusya ile mevcut kara sınır kapılarından giriş yapmalarının mümkün olacağı" vurgulandı.

Açıklamada, Moğolistan’da olası bir yeni tip koronavirüs salgınının engellenmesi amacıyla ülke genelinde üniversiteler dahil tüm eğitim kurumlarının 2 Mart'a kadar kapatıldığı kaydedildi.

"Moğolistan'daki sağlık kurumlarının imkanları sınırlıdır"

Ulanbator’da sinema, tiyatro, eğitim kursları, internet kafeler, kapalı oyun parkları gibi mekanların kapatılmasının kararlaştırıldığı; marketler, eğlence mekanları ve lokantaların çalışma saatlerine en geç 00.00’da kapanacak şekilde sınırlama getirildiği belirtilen açıklamada, konferanslar, spor müsabakaları, piknikler, kültürel ve sanatsal etkinlikler gibi tüm toplu organizasyonların da yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Moğolistan nüfusunun yarıdan fazlasını barındıran Ulanbator'da ve diğer bazı kentlerde mevcut çok yüksek düzeydeki hava kirliliği, virüslerin ve hastalıkların yayılmasını kolaylaştırmakta, yüksek ateşli grip ve zatürre vakaları yoğun olarak görülmektedir. Moğolistan’daki sağlık kurumlarının imkanları ve sağladıkları hizmetler ise sınırlıdır.

Moğolistan makamlarının getirdikleri sınırlamalar kaldırılıncaya kadar ülkeye gelecek ziyaretçilerin, turizm amaçlı tur ve ziyaretler de dahil, katılabilecekleri faaliyetler son derece kısıtlanmış durumdadır. Moğolistan'a yolculuk planlayan vatandaşlarımızın bu hususları dikkate almalarında yarar bulunmaktadır."

Moğolistan içerisinde yeni tip koronavirüs vakaları da dahil olmak üzere herhangi bir sorunla karşılaşan Türk vatandaşlarının, Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçiliğinin "+976 9468 1401" numaralı telefonunu arayabilecekleri vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-AB ilişkileri: Sorunlu ve zorunlu birliktelik
Trump'ın Kudüs teo-politiği ve Yüzyılın 'Barış' Anlaşması
Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi tehdit ediyor
Kosova’da yeni dönem
Sadr İran için Iraklı göstericileri terk etti

Benzer haberler

Türkiye'den Moğolistan'a seyahat uyarısı

Türkiye'den Moğolistan'a seyahat uyarısı

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'e ilişkin ikinci tur görüşmeleri sona erdi

Çin'de yeni tip koronavirüsten 2 yabancı öldü

Türkiye'den Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik

Türkiye'den Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik
Türkiye'den Tayland'da silahlı saldırıda ölenler için başsağlığı mesajı

Türkiye'den Tayland'da silahlı saldırıda ölenler için başsağlığı mesajı
ABD Vuhan'dan üçüncü tahliye seferini gerçekleştirdi

ABD Vuhan'dan üçüncü tahliye seferini gerçekleştirdi