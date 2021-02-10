Euro
8.56
Dolar
7.05
BIST 100
1,547.11
Altın
1,842.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye'den Mali'deki BM Misyonuna düzenlenen terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin merkez bölgesinde bulunan Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu üssüne düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Gökhan Varan   | 10.02.2021
Türkiye'den Mali'deki BM Misyonuna düzenlenen terör saldırısına kınama

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dost ve kardeş Mali'de barış ve istikrarın korunmasının önemli olduğu vurgulanarak, saldırıda yaralanan barış gücü askerlerine acil şifalar dilendi.

Açıklamada, "Mali’nin merkez bölgesinde bulunan Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) üssüne düzenlenen terör saldırısında, MINUSMA bünyesinde görev yapan 20 barış gücü askerinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Araştırma: Çift maske Kovid-19'a karşı daha fazla koruma sağlıyor
Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 95 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamak
İngiltere, herkes aşı olana kadar tatil amacıyla ülke dışına yapılacak seyahatlere izin vermeyecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 479 bin 810'a çıktı

Benzer haberler

Mali'de BM askerlerine saldırı: 20 yaralı

Mali'de BM askerlerine saldırı: 20 yaralı

Türkiye'den Mali'deki BM Misyonuna düzenlenen terör saldırısına kınama