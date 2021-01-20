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Türkiye

Türkiye'den Madrid'deki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Muhammet Tarhan   | 20.01.2021
Türkiye'den Madrid'deki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkent Madrid'deki şiddetli patlamada ölü ve yaralıların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "İspanyol halkı ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaşamını yitirenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Madrid'de, yerel saatle 15.00 (TSİ 17.00) sıralarında şehir merkezinde bir binada gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, en az 2 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.


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