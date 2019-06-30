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Türkiye

Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

Türkiye, Libya'da Halife Hafter güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının serbest bırakılmamaları halinde Hafter unsurlarının "meşru hedef" haline geleceği uyarısında bulundu.

Ahmet Furkan Mercan   | 30.06.2019
Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının bir an önce serbest bırakılmaları istendi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir."

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