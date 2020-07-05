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Türkiye'den Japonya'ya selde yaşamını yitirenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenler için ülkeye başsağlığı diledi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 05.07.2020
Türkiye'den Japonya'ya selde yaşamını yitirenler için taziye mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Japonya'nın Kumamoto ve Kagoşima şehirlerinde, şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen sel ve heyelanların yol açtığı ağır can kayıpları ve hasardan derin üzüntü duyuyoruz." ifadesi yer aldı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Japonya halkı ile hükümetine içten taziyelerin bildirildiği açıklamada, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

Ülkenin güneybatısındaki şiddetli yağmur ve taşkında ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirilmişti.

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