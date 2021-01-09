Euro
9.03
Dolar
7.38
BIST 100
1,540.61
Altın
1,848.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye'den Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Dost ve kardeş Endonezya halkının acısını paylaşıyor, bu elim kazada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Murat Özgür Güvendik   | 09.01.2021
Türkiye'den Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'dan düşen uçakta yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Endonezya’nın başkenti Cakarta’dan Pontianak kentine hareket eden bir yolcu uçağının bugün kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğü ve bu olayda 60’tan fazla kişinin yaşamını yitirdiğinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Dost ve kardeş Endonezya halkının acısını paylaşıyor, bu elim kazada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Endonezya’da, Sriwijaya Havayolları'na ait "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta’nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğü bildirilmişti.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri de bölgede süren çalışmalarda, uçağa ait olduğu düşünülen bazı parçaların bulunduğunu kaydetmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Kovid-19 aşısı oldu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 378 bini geçti
İran Sağlık Konseyi: Kovid-19 süresince 200'ü aşkın doktor öldü, 3 bini ülkeden ayrıldı
İtalya'da Kovid-19 aşısı olanların sayısı 500 bini geçti

Benzer haberler

Türkiye'den Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye'den Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye, Körfez'de sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı

Türkiye, Katar ile Suudi Arabistan arasında sınırların açılmasına yönelik kararı memnuniyetle karşıladı

Türkiye Yemen'de hükümet üyelerini hedef alan saldırıyı kınadı

Türkiye Yemen'de hükümet üyelerini hedef alan saldırıyı kınadı
YÖK'ten akademisyen Sözer için taziye

YÖK'ten akademisyen Sözer için taziye
Türkiye'den Hırvatistan'daki depremin ardından taziye ve destek mesajı

Türkiye'den Hırvatistan'daki depremin ardından taziye ve destek mesajı