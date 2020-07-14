Euro
7.79
Dolar
6.87
BIST 100
118,398.67
Altın
1,803.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye'den Afganistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Muhammet Tarhan   | 14.07.2020
Türkiye'den Afganistan'a taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Afganistan'ın Samangan vilayetinde dün istihbarat binasını hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Saldırıda ölenler için başsağlığının iletildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Afganistan'da son dönemde artan şiddet eylemlerine bir an önce son verilmesi, özellikle barış için ciddi bir fırsatın yakalandığı bu dönemde hala şiddete başvurarak amaçlarına ulaşabileceklerine inananlara, bu eylemlerden vazgeçmeleri ve Afgan halkının beklentileri doğrultusunda barış için hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz."

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Samangan vilayetindeki istihbarat binasına bomba yüklü araçla dün düzenlenen saldırıda 13 istihbarat çalışanı hayatını kaybetmiş, çoğu sivil 65 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgını döneminde 5,4 milyon kişi sağlık sigortasını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 29'a yükseldi
Chicago Maratonu Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi
Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 41'e yükseldi

Benzer haberler

Türkiye'den Afganistan'a taziye mesajı

Türkiye'den Afganistan'a taziye mesajı

Afganistan'da istihbarat binasına saldırı: 13 ölü

Afganistan'da El Kaide ve DEAŞ saldırısında 7 polis öldü

Afganistan'da Taliban saldırılarında 14 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'da Taliban saldırılarında 14 güvenlik görevlisi öldü
Bakan Çavuşoğlu: Hafter çekilmediği sürece Libya hükümeti taarruza devam etmekte kararlı

Bakan Çavuşoğlu: Hafter çekilmediği sürece Libya hükümeti taarruza devam etmekte kararlı
Dışişleri Bakanlığından Nepal'deki selde yaşamını yitirenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından Nepal'deki selde yaşamını yitirenler için taziye mesajı