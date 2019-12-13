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Türkiye

Türkiye'den ABD Senatosunun Ermeni kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosunun Ermeni karar tasarısını kabul etmesiyle ilgili, "Tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerindendir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 13.12.2019
Türkiye'den ABD Senatosunun Ermeni kararına tepki

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesini "tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerinden" biri olarak nitelendirerek, kararın "Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki çabaları sekteye uğratmayı hedefleyen tahripkar bir teşebbüs olduğunu" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Senatosunun 1915 olaylarıyla ilgili 12 Aralık 2019 tarihli kararı her türlü tarih bilincinden ve hukuki temelden yoksundur." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu kararın bağlayıcılığının ve geçerliliğinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Senatonun bu kararı, tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerindendir. Ancak, tarihi siyasi amaçları için kullananlar gerçekleri göz ardı ederek hedeflerine asla ulaşamayacaktır. Bu karar, aynı zamanda Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki çabaları da sekteye uğratmayı hedefleyen tahripkar bir teşebbüstür."

Açıklamada, Türkiye'nin bölgesindeki hayati çıkarlarını korumak için verdiği mücadelenin, bu tür haksız ve izansız kararlardan etkilenmeden kararlılıkla devam ettirileceğinin altı çizildi.

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