Türkiye'deki yabancı diplomatik misyon Türk Kızılay ekibine yönelik saldırıyı kınadı
Türkiye'deki yabancı diplomatik misyon, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine yönelik silahlı saldırıyı kınadı.
Ankara
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, AB Türkiye Delegasyonu ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, Türk Kızılay ekibine yönelik saldırıyı kınadı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "ABD’nin Türkiye’deki diplomatik misyonu olarak, Suriye’nin El Bab kentinde Türk Kızılay'a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İnsani yardım çalışanları hedef değildir." ifadesi yer aldı.
ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Misyonu olarak, #Suriye’nin #ElBab kentinde @Kizilay ’a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İnsani yardım çalışanları #Hedefdeğildir. pic.twitter.com/Sd3oEyqr4K— U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) September 14, 2020
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, "Büyükelçi Meyer-Landrut, Suriye'nin El Bab bölgesinde hayatını kaybeden Kızılay insani yardım çalışanı için AB Delegasyonu'nun en içten taziyelerini sunar. İnsani yardım çalışanlarını hedef alan kabul edilemez nitelikteki bu saldırılar, yardıma muhtaç olanlara acilen ihtiyaç duyulan yardım sevkiyatını da tehdit etmektedir. Başınız sağ olsun." ifadesi kullanıldı.
Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’un Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Adına Yayımladığı Taziye Mesajı ⬇️— EU Delegation Turkey (@EUDelegationTur) September 14, 2020
Başınız sağolsun…@Kizilay @drkerem pic.twitter.com/3C0lYtoAiz
İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter'dan yayımladığı mesajda "Suriye’de, Türk Kızılay’ın aracına yönelik saldırıyı kınıyoruz. Yardım çalışanlarının kasıtlı olarak hedef alınması, Uluslararası İnsancıl Hukukun açık bir ihlalidir. Saldırıda hayatını kaybeden yardım görevlisinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan görevliye acil şifa dileriz." değerlendirmesine yer verildi.
Suriye’de, Türk Kızılayı’nın aracına yönelik saldırıyı kınıyoruz. Yardım çalışanlarının kasıtlı olarak hedef alınması, Uluslararası İnsancıl Hukukun açık bir ihlalidir. +— British Embassy (@UKinTurkey) September 14, 2020
Türk Kızılay'dan yapılan açıklama göre, üzerinde ve tavanında belirgin şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına Çobanbey ile El-Bab arasında plakasız iki araçtan yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişilerce çapraz ateş açılmıştı.
Saldırıda araçta bulunan Kızılay El-Bab Sevgi Mağazası'nda çalışan bir Türk Kızılay personeli şehit olmuş, bir personel yaralanmış, bir kişi yara almadan kurtulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.