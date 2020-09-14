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Türkiye'deki yabancı diplomatik misyon Türk Kızılay ekibine yönelik saldırıyı kınadı

Türkiye'deki yabancı diplomatik misyon, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 14.09.2020
Türkiye'deki yabancı diplomatik misyon Türk Kızılay ekibine yönelik saldırıyı kınadı Fotoğraf: Cebrail Caymaz/AA

Ankara

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, AB Türkiye Delegasyonu ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, Türk Kızılay ekibine yönelik saldırıyı kınadı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "ABD’nin Türkiye’deki diplomatik misyonu olarak, Suriye’nin El Bab kentinde Türk Kızılay'a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İnsani yardım çalışanları hedef değildir." ifadesi yer aldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, "Büyükelçi Meyer-Landrut, Suriye'nin El Bab bölgesinde hayatını kaybeden Kızılay insani yardım çalışanı için AB Delegasyonu'nun en içten taziyelerini sunar. İnsani yardım çalışanlarını hedef alan kabul edilemez nitelikteki bu saldırılar, yardıma muhtaç olanlara acilen ihtiyaç duyulan yardım sevkiyatını da tehdit etmektedir. Başınız sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter'dan yayımladığı mesajda "Suriye’de, Türk Kızılay’ın aracına yönelik saldırıyı kınıyoruz. Yardım çalışanlarının kasıtlı olarak hedef alınması, Uluslararası İnsancıl Hukukun açık bir ihlalidir. Saldırıda hayatını kaybeden yardım görevlisinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan görevliye acil şifa dileriz." değerlendirmesine yer verildi.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklama göre, üzerinde ve tavanında belirgin şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına Çobanbey ile El-Bab arasında plakasız iki araçtan yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişilerce çapraz ateş açılmıştı.

Saldırıda araçta bulunan Kızılay El-Bab Sevgi Mağazası'nda çalışan bir Türk Kızılay personeli şehit olmuş, bir personel yaralanmış, bir kişi yara almadan kurtulmuştu.

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