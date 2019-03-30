'Türkiye'de yayıncılık alanındaki düzenlemeler dünyanın çok ilerisinde'
RTÜK Başkanı Şahin, Türkiye'de yayıncılığın özgürlükler, teknik ve bilişim alanındaki yasal düzenlemeler açısından AB ve dünyanın çok ilerisinde olduğunu söyledi.
Geneve
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türkiye'de yayıncılığın özgürlükler, teknik ve bilişim alanındaki yasal düzenlemeler açısından Avrupa Birliği (AB) ve dünyanın çok ilerisinde olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) Çalışma Grubu toplantıları için İsviçre'nin Cenevre kentine gelen RTÜK Başkanı Şahin, RTÜK üyeleri Arif Fırtına, Taha Yücel ve İlhan Taşcı ile BM Cenevre Ofisi medya merkezinde Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.
ITU toplantılarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan RTÜK Başkanı Şahin, "Bu toplantılardaki amaç, özellikle ülkemiz lehine ve aleyhine olan gelişmeleri takip etmek, gerekli müdahaleleri yapmak ve bu müdahaleler çerçevesinde de görsel ve işitsel medyadaki gelişmelerin Türkiye'ye uyarlamasını sağlamaktır." dedi.
Şahin, Çalışma Grubu toplantılarında AB ve BM'nin yayıncılık alanındaki gelişmelerini yakından takip etme fırsatı bulduklarını belirterek, "Türkiye olarak gururla buradaki gelişmelerin bizim gerimizde kaldığını, basın özgürlüğü ve medyamızdaki teknik, bilişim ve özellikle de özgürlükler anlamında açıkça bizim önde olduğumuzu gördüğümüzü de belirtmek istiyorum." diye konuştu.
Türkiye'de internet medyasının işleyişine yönelik kanuni düzenlemelerin yıllar önce yapıldığını anımsatan Şahin, Avrupa medyasında ise bu tür kanuni düzenlemelerin yeni yeni yapılmaya başlandığına ve Türkiye'yi geriden takip ettiklerine dikkati çekti. Şahin, ITU toplantılarında Türkiye'nin medya alanındaki gelişmelerde uluslararası yayıncılığın önünde olduğunu görmekten memnuniyet duyduklarının altını çizdi.
Terör örgütlerine geçit yok
Ebubekir Şahin, toplantıların RTÜK'e, Türkiye'nin milli güvenliğine aykırı bir şekilde terör örgütleri PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lehine alınabilecek kararlara da anında müdahil olma ve müdahale etme imkanı sağladığına vurgu yaptı.
Medyanın geleceğine ilişkin konuların da toplantılarda ele alındığını ifade eden Şahin, özellikle yapay zeka alanındaki gelişmeler, 4K teknolojisi ve yeni yayın teknolojilerinin önemli gündem maddeleri olarak ön plana çıktığını söyledi.
AA'ya teşekkür
RTÜK Başkanı Şahin, "Türkiye açısından çok ciddi anlamda ileride olduğumuzu sevinerek görüyoruz. İnşallah bu teknoloji alanında da yeni yayıncılık sektörüne uyum sağlama konusunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.
Şahin, yıl boyu süren ITU toplantılarını, başkanlık, üyeler ve uzmanlar seviyesinde katılarak takip ettiklerini belirterek, "RTÜK olarak AA'nın bu çatı altında bizi ağırlamasından dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.
"Yapay zeka yayıncılıkta kırılmanın eşik noktası"
RTÜK Üyesi Taha Yücel ise Türkiye'nin ITU'nun kurucu üyelerinden olduğunu ifade ederek, "Toplantılarda tartışılan konular üretim (production), frekans paylaşımıyla ilgili olan standart kararları ve bunlarla ilgili değerlendirmeler, HDR (High Dynamic Range) standartları, ileriye dönük yayıncılığın formu değişirken yani normal alışılmış klasik konvansiyonel yayıncılıktan yeni geniş bant internet yayıncılığa geçişte yapay zekanın kullanımı." diye konuştu.
"Yapay zekanın çok faydalı kullanım alanları var. Yayıncılık da bunlardan biri." diyen Yücel, yapay zekanın yayıncılıkta özelikle yayın arşivine ulaşmayı kolaylaştırdığının altını çizdi.
Yücel, yapay zekanın günümüz yayıncılığında "kırılmanın eşik noktası" olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Yapay zeka sayesinde rahatlıkla bir yüz tanıma veya benzeri algoritmalarla istediğiniz bir görüntüye çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Yine, bir yayın üretilirken gerçek sunucu ve spiker kullanılmadan da yayının gerçekleşmesi, yani aynı insan mimiklerine uygun hareket eden yapay zeka robotlarının bu şekilde kullanılması mümkün. Dolayısıyla yayıncılıkta çok olumlu yönde kullanım anlamları var. Yayıncılık açısından yapay zekanın zararlı bir kullanımı şu ana kadar değerlendirmeler arasında görmedim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.