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Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına 'seçim beyannamesi' hatırlatması

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ulu, "Beyanname doldurmak için son 5 gün. En temel anayasal hakkınız olan seçme hakkınızı kullanarak Bulgaristan'daki kardeşlerinize elinizi uzatın." dedi.

Erol Ulu   | 04.03.2021
Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına 'seçim beyannamesi' hatırlatması

Sakarya

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, Bulgaristan'da yapılacak parlamento seçimleri için Türkiye'de oy kullanacakların 9 Mart'a kadar beyanname işlemlerini tamamlamaları gerektiği uyarısında bulundu.

Ulu, yaptığı yazılı açıklamada, 4 Nisan'da yapılacak parlamento seçimlerinde Türkiye'de açılacak sandıklarda oy kullanacak çifte vatandaşların, Bulgaristan Yüksek Seçim Kurulunun internet sayfasında yurt dışı oy kullanma bölümüne girerek beyanname doldurmaları gerektiğini belirtti.

Bunun için kimlik kartı veya pasaportun yeterli olduğunu aktaran Ulu, "Ayrıca beyanname Kiril alfabesiyle doldurulacaktır. Sıkıntı çeken vatandaşlarımız BRTK, federasyonlarımız ve tüm derneklere başvurup yardım alabilir. Unutmayın, beyanname doldurmak için son 5 gün. En temel anayasal hakkınız olan seçme hakkınızı kullanarak Bulgaristan'daki kardeşlerinize elinizi uzatın." ifadelerini kullandı.

Ulu, Türkiye'de hangi bölgede ne kadar seçim sandığı kurulacağının müracaatların ardından belirleneceğini kaydetti.

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