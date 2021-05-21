Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti
Ankara
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1977 oldu, 8 bin 852 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 998 bin 639'a yükseldi.
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