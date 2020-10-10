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Türkiye

Türkiye'de son 24 saatte 1649 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 56 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1649 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Özcan Yıldırım   | 10.10.2020
Türkiye'de son 24 saatte 1649 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 56 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Türkiye'de son 24 saatte 1649 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 56 kişi yaşamını yitirdi. 

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 113 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1649 kişiye hastalık tanısı konuldu. 

Son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1391 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 293 bin 145'e çıktı. 

Toplam test sayısı 11 milyon 506 bin 414'e ulaştı. Toplam hasta sayısı 334 bin 31, vefat sayısı 8 bin 778, ağır hasta sayısı 1414, aktif hasta sayısı 32 bin 108 oldu. 

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,3 olarak kayıtlara geçti. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadesini kullandı.

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