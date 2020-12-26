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Türkiye'de burslu eğitim gören Somalili Bakan Nur'dan YTB'ye ziyaret

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının sağladığı Türkiye bursları ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan ve ekim ayında Somali kabinesinde Adalet Bakanı olarak atanan Nur, YTB'yi ziyaret etti.

Zuhal Demirci   | 26.12.2020
Türkiye'de burslu eğitim gören Somalili Bakan Nur'dan YTB'ye ziyaret

Ankara

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) sağladığı Türkiye bursları ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan ve ekim ayında Somali kabinesinde Adalet Bakanı olarak atanan Abdulkadir Muhammed Nur, YTB'yi ziyaret etti.

YTB Başkanı Abdullah Eren ile başkanlıkta bir araya gelen Bakan Nur, burs programından dolayı YTB'ye teşekkür ederek, "YTB ile gurur duydum. Bugün burada yabancılık çekmiyoruz çünkü evimizdeyiz, mutluyuz. Gerçekten sizin yaptığınız güzel işleri takip ediyorum. Somali'de binlerce öğrenci YTB'den faydalandı." dedi.

"Bir mezunumuzun Somali'de Adalet Bakanı olması bizi çok mutlu etti"

YTB Başkanı Abdullah Eren de konuk bakanın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eren, Nur'u tebrik ederek, "Yüksek öğrenimini Türkiye'de tamamlamış bir mezunumuzun Somali'de Adalet Bakanı olması bizi çok mutlu etti. Dolayısıyla Türkiye'de çok iyi karşılandığınızı tahmin ediyorum. Sizi tekrardan tebrik ederim." dedi.

YTB Başkanı Eren, Bakan Muhammed Nur'un Türkiye burslarına başvuru yaparken doldurduğu formu da kendisine hediye etti.

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