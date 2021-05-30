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Türkiye

Türkiye'de 6 bin 933 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.

Enes Kaplan   | 30.05.2021
Türkiye'de 6 bin 933 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ankara

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 582 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1390 oldu, 10 bin 763 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 105 bin 42'ye yükseldi.

Test sayısı 53 milyon 919 bin 848'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 242 bin 911, vefat sayısı 47 bin 405 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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