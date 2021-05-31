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MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Türkiye'de 6 bin 493 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Sertan Usul   | 31.05.2021
Türkiye'de 6 bin 493 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 596 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1339 oldu, 9 bin 582 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 114 bin 624'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 139 bin 309'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 249 bin 404, vefat sayısı 47 bin 527 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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