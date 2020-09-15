Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı NATO Karargahı'nda başladı
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahı'nda başladı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahı'nda başlamıştır." ifadesine yer verildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.