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Türkiye

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı NATO Karargahı'nda başladı

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahı'nda başladı.

Sarp Özer   | 15.09.2020
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı NATO Karargahı'nda başladı

Ankara
Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının NATO Karargahı'nda başladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahı'nda başlamıştır." ifadesine yer verildi.

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