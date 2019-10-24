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Türkiye

Türkiye, YPG/PKK elebaşına meşru politik figür gibi davranılmasından rahatsız

İletişim Başkanı Altun, "Bazı ABD yetkilileri ve politikacılarının "Mazlum" olarak bilinen Ferhat Abdi Şahin'e meşru bir politik figür gibi davranmalarından derin endişe duyuyoruz." dedi.

Burcu Çalık   | 24.10.2019
Türkiye, YPG/PKK elebaşına meşru politik figür gibi davranılmasından rahatsız

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e meşru bir politik figür gibi davranılmasından duyulan endişeyi dile getirdi.

Altun, Reuters'a yaptığı açıklamada, ABD'li bazı yetkililer ve politikacıların, "Mazlum" olarak da bilinen Ferhat Abdi Şahin'e meşru bir siyasi figür olarak davranmalarından derin endişe duyduklarını kaydetti.

Altun, "Ferhat Abdi Şahin, ABD ve diğerlerinin terör örgütü olarak gördüğü PKK'nın elebaşlarından ve kanun kaçağı. Şahin, Interpol kırmızı bülteniyle aranıyor. Türk güvenlik güçlerini, bir NATO ordusunu ve sivilleri hedef alan birçok terör saldırısı nedeniyle aranıyor." ifadelerini kullandı.

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