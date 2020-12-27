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Türkiye

Türkiye Yemen'de yeni hükümetin göreve başlamasından memnun

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de yeni hükümetin yemin ederek göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı.

Gökhan Varan   | 27.12.2020
Türkiye Yemen'de yeni hükümetin göreve başlamasından memnun

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu gelişmenin ülkede 6 yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların ve mevcut insani krizin sona erdirilmesine katkıda bulunması temenni edilerek, Yemen'deki ihtilafın emsali görülmemiş bir insani trajediye dönüştüğüne işaret edildi.

Bu durumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle daha da ağırlaştığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, ülkede kalıcı bir siyasi çözüm bulunması her zamankinden daha acil bir ihtiyaç halini almıştır. Türkiye, söz konusu ihtilafın ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve belirlenmiş uluslararası parametreler uyarınca, diyalog yoluyla ve anayasal meşruiyet temelinde, Yemen'in siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözümlenmesini desteklemektedir."

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