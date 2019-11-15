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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılıyor Futbolcu Nuri Şahin, İstanbul’da "Brand & Sport Summit 2019" etkinliğinde konuşuyor
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Türkiye

'Türkiye ve KKTC arasındaki bağ, hiçbir grubun ipoteği altına girmeyecek kadar köklüdür'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye ve KKTC arasındaki bağlar, hiçbir şahıs ya da grubun özel gündem ya da hesaplarının ipoteği altına girmeyecek kadar köklüdür." dedi.

Mümin Altaş   | 15.11.2019
'Türkiye ve KKTC arasındaki bağ, hiçbir grubun ipoteği altına girmeyecek kadar köklüdür'

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye ve KKTC arasındaki bağlar, hiçbir şahıs ya da grubun özel gündem ya da hesaplarının ipoteği altına girmeyecek kadar köklüdür." dedi.

Oktay, "Güvenlik kaygılarını karşılayacak adımların, insani hassasiyetler korunarak da atılabileceğinin en açık ispatları 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve aynı ruhla gerçekleşen Suriye'deki harekatlarımızdır." diye konuştu.

"AB yaptırım taslağının hiçbir hükmü yok"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanan yaptırım taslağının hiçbir hükmü yok." ifadelerini kullandı.

Oktay, "Fatih sondaj gemimiz, kıta sahanlığımızdaki görevinin tamamlanmasının ardından dün Karpaz Burnu’nun güneyindeki yeni faaliyetine başladı." dedi.

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