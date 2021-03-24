Euro
9.31
Dolar
7.85
BIST 100
1,377.43
Altın
1,731.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

24.03.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/11.00) 

2- AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/10.00) 

3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) 

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ve beraberindeki heyetin yanı sıra Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis ile parti genel merkezinde ayrı ayrı bir araya gelecek.

(Ankara/12.30/14.00) 

5- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, video konferans yöntemiyle "Savunma Teknolojileri Günleri" programının açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/09.30)

6- TÜİK, mart ayı Tüketici Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katılacak.

(Brüksel) 

8- Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta çıkan yangının ardından gelişmeler izleniyor. 

9- İsrail’de genel seçim sonuçları ve yansımaları takip edilecek.

(Tel Aviv)

10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

11- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması"nın ödül törenine katılacak ve A Milli Futbol Takımı'nın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı ağırlayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçını izleyecek.

(Ankara/14.00/İstanbul/20.00) 

12- FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri; A, D, E, G ve H gruplarında yapılacak ilk maçlarla başlayacak. G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, Hollanda'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.00) 

13- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası finalinin rövanşında Sistem9 Yeşilyurt, Romanya'nın CSM Volei Alba takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.00)

14- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası finalinin rövanşında Ziraat Bankkart, İtalya'nın Allianz Powervolley takımını konuk edecek.

(Ankara/18.00) 

15- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanşında VakıfBank, deplasmanda İtalya'nın Unet e-work Busto Arsizio takımıyla karşılaşacak.

(Busto Arsizio/20.00)

16- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda TOFAŞ, İtalya'nın Happy Casa takımını konuk edecek.

(Bursa/20.30) 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19'dan ölümlerde yeni rekor kırıldı
Nijerya iki Kovid-19 aşısı geliştirdi
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti
Gazze'de Kovid-19 tedbirleri yeniden sıkılaştırıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi