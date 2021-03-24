Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne katılacak.
(Ankara/11.00)
2- AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.
(Ankara/10.00)
3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/14.00)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ve beraberindeki heyetin yanı sıra Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis ile parti genel merkezinde ayrı ayrı bir araya gelecek.
(Ankara/12.30/14.00)
5- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, video konferans yöntemiyle "Savunma Teknolojileri Günleri" programının açılış konuşmasını yapacak.
(Ankara/09.30)
6- TÜİK, mart ayı Tüketici Güven Endeksi'ni açıklayacak.
(Ankara/10.00)
7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katılacak.
(Brüksel)
8- Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta çıkan yangının ardından gelişmeler izleniyor.
9- İsrail’de genel seçim sonuçları ve yansımaları takip edilecek.
(Tel Aviv)
10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
11- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması"nın ödül törenine katılacak ve A Milli Futbol Takımı'nın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı ağırlayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçını izleyecek.
(Ankara/14.00/İstanbul/20.00)
12- FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri; A, D, E, G ve H gruplarında yapılacak ilk maçlarla başlayacak. G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, Hollanda'yı konuk edecek.
(İstanbul/20.00)
13- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası finalinin rövanşında Sistem9 Yeşilyurt, Romanya'nın CSM Volei Alba takımıyla karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/15.00)
14- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası finalinin rövanşında Ziraat Bankkart, İtalya'nın Allianz Powervolley takımını konuk edecek.
(Ankara/18.00)
15- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanşında VakıfBank, deplasmanda İtalya'nın Unet e-work Busto Arsizio takımıyla karşılaşacak.
(Busto Arsizio/20.00)
16- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda TOFAŞ, İtalya'nın Happy Casa takımını konuk edecek.
(Bursa/20.30)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.