Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak, TBMM'de "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi"nin açılış programına iştirak edecek.
- Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katılacak Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(TBMM/11.45/13.30/Ankara/15.30/17.30)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi" ve "Mehmet Akif Ersoy Sergisi"nin açılışları ile "Akif Belgeseli Gösterimi Açılış Programı"na katılacak, Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin’i kabul edecek.
(TBMM/13.00/14.00/18.00/17.00)
3- AK Parti ve İYİ Parti Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.
(TBMM/11.45/10.30)
4- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında videokonferans aracılığıyla toplanacak.
(Ankara/17.00)
5- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Edirne'de inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.
(Edirne/11.00/18.00)
6- TBMM'den
- Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.
- KİT Komisyonunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.
(TBMM/14.00/14.30)
7- CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Gamze Akkuş İlgezdi, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.15/13.00)
8- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(Mersin/15.00)
9- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım Ormanı Büyüten Kadınlar" programına iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
10- TÜİK, bu yılın ocak ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
11- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Başbakan Ulukbek Maripov tarafından kabul edilecek, mevkidaşı Ruslan Kazakbayev’le baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde Antalya Diplomasi Forumu etkinliğinde hitapta bulunacak.
(Bişkek)
12- Libya'nın Sirte kentinde toplanan Temsilciler Meclisinde, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesi için ikinci kez ertelenen güvenoyu oturumu gerçekleştirilecek.
(Sirte)
13- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
14- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
15- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro ve sinema sanatçısı Rasim Öztekin'in Ses Sineması'nda düzenlenecek cenaze töreni ile Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.
(İstanbul/11.00/15.00)
16- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, medya kuruluşlarının spor müdürleriyle bir araya gelecek.
(İstanbul/10.00)
17- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadelesine devam edilecek; Liverpool-Leipzig ve Paris Saint-Germain-Barcelona maçları yapılacak.
(Budapeşte/Paris/23.00)
18- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 27. hafta maçları yapılacak; Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 25. hafta karşılaşmaları oynanacak.
19- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda Türk Telekom deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımıyla karşılaşacak.
(Atina/20.30)
20- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasına BOTAŞ-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Beşiktaş HDI Sigorta-Bellona Kayseri Basketbol maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/14.00/İstanbul/15.00)
21- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. haftasından ertelenen Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları; AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasından ertelenen Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta maçları yapılacak.
(Aydın/14.00/Ankara/14.30)
22- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik mücadelesi başlayacak; Spor Toto-İnegöl Belediyespor, Halkbank-Altekma eşleşmelerinde ilk maçlar oynanacak.
(Ankara/16.30/19.30)
23- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 13. haftasından ertelenen Görele Belediyespor-Üsküdar Belediyespor maçı yapılacak.
(Giresun/16.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.