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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

27.02.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam–Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.30) 

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00) 

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısı'na ve Saadet Partisi tarafından Meyra Palace Otel'de düzenlenecek eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı anma programına katılacak.

(Ankara/11.00/19.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kızılcahamam Belediyesini ziyaret edecek, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.00/14.00) 

5- Ermenistan'da darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- Süper Lig'de 27. haftaya, Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Hatay/13.30/Rize/Antalya/16.00) 

8- ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında, Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor-OGM Ormanspor, Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor ve TOFAŞ-Galatasaray maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/İzmir/15.15/Ankara/17.30/Bursa/20.00) 

9- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası, OGM Ormanspor-Samsun Canik Belediyespor, BOTAŞ-Fenerbahçe Öznur Kablo, Nesibe Aydın-Beşiktaş HDI Sigorta, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Çankaya Üniversitesi ve Bellona Kayseri Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/15.00/15.15/Adana/14.30/Kayseri/16.00) 

10- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftasında, Fenerbahçe HDI Sigorta-Arhavi Voleybol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Solhanspor, Altekma-Sorgun Belediyespor, Arkas Spor-Haliliye Belediyespor, Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta, İnegöl Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş ve Tokat Belediye Plevne-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/14.00/14.00/İzmir/14.00/16.30/Ankara/Bursa/Tokat/16.30) 

11- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftası, Karayolları-Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş ve Fenerbahçe Opet-Sistem9 Yeşilyurt maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/Bursa/14.00/İstanbul/16.00/17.00) 

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